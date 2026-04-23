Hinduja Ventures: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hinduja Ventures hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,270 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hinduja Ventures 0,180 INR je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at