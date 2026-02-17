Hindustan Adhesives hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hindustan Adhesives hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 8,81 INR. Im letzten Jahr hatte Hindustan Adhesives einen Gewinn von 8,96 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Hindustan Adhesives mit einem Umsatz von insgesamt 668,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 725,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at