Hindustan Adhesives vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Adhesives hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,15 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,49 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 646,5 Millionen INR – eine Minderung von 23,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 844,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at