Hindustan Aeronautics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hindustan Aeronautics hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 28,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,96 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Hindustan Aeronautics im vergangenen Quartal 76,13 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hindustan Aeronautics 66,29 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 28,04 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 74,98 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at