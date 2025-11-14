Hindustan Aeronautics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hindustan Aeronautics hat am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 24,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 22,59 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hindustan Aeronautics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 66,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 59,76 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at