Hindustan Aeronautics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Aeronautics präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,77 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hindustan Aeronautics ein EPS von 20,69 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 55,15 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 48,19 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 22,61 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 52,89 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at