Hindustan Bio Sciences präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Bio Sciences stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,11 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at