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02.06.2026 06:31:29
Hindustan Bio Sciences: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hindustan Bio Sciences hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hindustan Bio Sciences 0,100 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Hindustan Bio Sciences im vergangenen Geschäftsjahr 7,37 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hindustan Bio Sciences 8,13 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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