02.02.2026 06:31:29
Hindustan Bio Sciences zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hindustan Bio Sciences hat am 31.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,08 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,040 INR je Aktie in den Büchern standen.
