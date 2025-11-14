Hindustan Composites: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Composites veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,58 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,29 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 886,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 769,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at