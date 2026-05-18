Hindustan Copper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hindustan Copper hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,59 INR, nach 1,94 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,56 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 7,31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 9,50 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,81 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hindustan Copper in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 49,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,78 Milliarden INR im Vergleich zu 20,61 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at