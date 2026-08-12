Hindustan Copper gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hindustan Copper hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,64 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,39 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9,37 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,16 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at