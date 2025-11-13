Hindustan Copper hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hindustan Copper hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 1,89 INR gegenüber 1,05 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Hindustan Copper 7,18 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 38,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,18 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at