Hindustan Copper präsentierte Quartalsergebnisse

Hindustan Copper hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 5,36 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 11,75 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Copper 7,18 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at