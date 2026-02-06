Hindustan Copper verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Copper hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Hindustan Copper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,650 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 6,87 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at