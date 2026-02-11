Hindustan Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hindustan Foods lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,02 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,44 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,98 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,80 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 3,30 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 11,00 Milliarden INR erwartet.

