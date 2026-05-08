Hindustan Hardy Spicer: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hindustan Hardy Spicer hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 12,53 INR gegenüber 17,59 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,98 Prozent auf 296,2 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 251,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 55,92 INR, nach 43,98 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 1,09 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 809,43 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at