Hindustan Hardy Spicer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hindustan Hardy Spicer hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 7,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 19,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,98 Prozent auf 243,5 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Hardy Spicer 267,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at