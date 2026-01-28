Hindustan Media Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hindustan Media Ventures stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindustan Media Ventures noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 2,12 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,97 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at