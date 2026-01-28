|
28.01.2026 06:31:29
Hindustan Media Ventures: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hindustan Media Ventures stellte am 27.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,12 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindustan Media Ventures noch ein Gewinn pro Aktie von 2,44 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,12 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,97 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!