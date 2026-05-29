Hindustan Media Ventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hindustan Media Ventures hat am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,01 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,16 Milliarden INR ausgewiesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,40 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 7,33 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at