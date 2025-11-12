Hindustan Media Ventures veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Hindustan Media Ventures hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,97 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at