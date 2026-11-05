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05.11.2026 06:31:28
Hindustan Media Ventures zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hindustan Media Ventures veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,06 INR gegenüber 1,37 INR im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Hindustan Media Ventures mit einem Umsatz von insgesamt 1,97 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 0,15 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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