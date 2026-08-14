Hindustan Oil Exploration präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Oil Exploration lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,32 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hindustan Oil Exploration im vergangenen Quartal 1,14 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hindustan Oil Exploration 786,5 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at