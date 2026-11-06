Hindustan Organic Chemicals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hindustan Organic Chemicals gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 5,21 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hindustan Organic Chemicals -2,700 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,35 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 86,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,26 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at