Hindustan Petroleum gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Hindustan Petroleum hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Petroleum 16,06 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 1 149,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hindustan Petroleum 1 096,33 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 84,81 INR. Im Vorjahr waren 31,66 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,02 Prozent auf 4 417,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4 330,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at