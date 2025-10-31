Hindustan Petroleum öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Petroleum hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Hindustan Petroleum 1 008,56 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 999,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

