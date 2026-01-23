|
Hindustan Petroleum stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hindustan Petroleum hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 18,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 11,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 151,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1 106,08 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
