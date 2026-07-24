Hindustan Petroleum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hindustan Petroleum hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 57,64 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 19,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hindustan Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 405,84 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 108,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 52,057 INR sowie einen Umsatz von 1 331,41 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at