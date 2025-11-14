Hindustan Tin Works: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hindustan Tin Works hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 1,69 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hindustan Tin Works noch ein Gewinn pro Aktie von 3,62 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hindustan Tin Works mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 6,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at