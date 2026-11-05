Hindustan Tin Works stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hindustan Tin Works hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,74 INR gegenüber 1,69 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hindustan Tin Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at