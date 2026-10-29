Hindustan Unilever vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hindustan Unilever lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,87 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,43 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hindustan Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 182,26 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,22 Prozent gesteigert.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 11,78 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 174,02 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at