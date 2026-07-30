Hindustan Unilever zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Unilever hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,38 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hindustan Unilever im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 173,41 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 165,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at