Hindustan Zinc hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hindustan Zinc präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,91 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hindustan Zinc ein EPS von 7,11 INR je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,05 Prozent auf 135,44 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 32,74 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Hindustan Zinc ein Gewinn pro Aktie von 24,50 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Hindustan Zinc in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 408,44 Milliarden INR im Vergleich zu 327,83 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at