20.01.2026 06:31:28
Hindustan Zinc präsentierte Quartalsergebnisse
Hindustan Zinc hat am 19.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,27 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,34 INR je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hindustan Zinc im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 109,80 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 86,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 8,30 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 101,40 Milliarden INR belaufen hatte.
