Hindustan Zinc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Zinc hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,94 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,29 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 137,47 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 77,71 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 12,40 INR sowie einen Umsatz von 129,98 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at