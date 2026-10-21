Hindustan Zinc zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Zinc präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 15,18 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,27 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Hindustan Zinc mit einem Umsatz von insgesamt 150,93 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 76,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at