Hindusthan Urban Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindusthan Urban Infrastructure hat am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 16,92 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -6,350 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Hindusthan Urban Infrastructure im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hindusthan Urban Infrastructure 1,15 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at