Hindusthan Urban Infrastructure stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hindusthan Urban Infrastructure hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 28,99 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -38,880 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hindusthan Urban Infrastructure 1,09 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,40 Milliarden INR umgesetzt worden.

Hindusthan Urban Infrastructure hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 10,910 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -25,550 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,39 Milliarden INR – eine Minderung um 37,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,43 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at