Hinge Health, A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hinge Health, A lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hinge Health, A -7,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 53,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 212,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 139,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at