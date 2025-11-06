Hinge Health, A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hinge Health, A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Hinge Health, A im vergangenen Quartal 154,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 53,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hinge Health, A 100,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at