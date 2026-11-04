Hinge Health, A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hinge Health, A hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 235,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 154,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at