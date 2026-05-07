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07.05.2026 06:31:29
Hinge Health, A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hinge Health, A hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,55 USD je Aktie generiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hinge Health, A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 182,3 Millionen USD im Vergleich zu 123,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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