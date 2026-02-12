Hinge Health, A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hinge Health, A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hinge Health, A 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Hinge Health, A 170,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,390 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 587,86 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 390,40 Millionen USD in den Büchern standen.

