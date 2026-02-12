|
12.02.2026 06:31:29
Hinge Health, A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hinge Health, A hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,39 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hinge Health, A 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Hinge Health, A 170,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,390 USD gegenüber -0,150 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 587,86 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 390,40 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.