Hinge Health a Aktie
WKN DE: A412WK / ISIN: US4333131039
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04.09.2026 17:00:01
Hinge Health Director Kristina Leslie Sells 1,200 Shares for $105,876
Kristina M. Leslie, a Director at Hinge Health (NYSE:HNGE), disposed of 1,200 shares of Class A common stock on Aug. 20, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($88.23); post-transaction value based on Aug. 20, 2026, market close ($85.62).Founded in 2012 and headquartered in San Francisco, Hinge Health has established itself as a specialized digital health provider with a market capitalization of $6.6 billion and TTM revenues of $720 million. The company's platform delivers integrated musculoskeletal care solutions that combine clinical expertise with advanced technology to address one of the most prevalent and costly categories of healthcare conditions. With 1,437 employees and demonstrated profitability, Hinge Health maintains a competitive position in the healthcare information services sector through its focused specialization and comprehensive approach to musculoskeletal health management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Hinge Health, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
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|Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
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