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19.10.2026 06:31:29
Hingham Institution Saving hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hingham Institution Saving lud am 16.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 7,85 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Hingham Institution Saving mit einem Umsatz von insgesamt 55,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,67 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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