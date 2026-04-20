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20.04.2026 06:31:29
Hingham Institution Saving legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hingham Institution Saving hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 3,24 USD im Vorjahresquartal.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,99 Prozent auf 42,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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