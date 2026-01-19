Hingham Institution Saving vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hingham Institution Saving hat am 16.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,39 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,16 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 66,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 58,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 24,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,85 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 236,72 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 217,30 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at