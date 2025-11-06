HINO MOTORS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HINO MOTORS hat sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte HINO MOTORS einen Gewinn von -25,610 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 2,57 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at