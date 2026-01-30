|
30.01.2026 06:31:29
HINO MOTORS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HINO MOTORS lud am 29.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 USD gegenüber -5,230 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HINO MOTORS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,59 Milliarden USD im Vergleich zu 2,84 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
