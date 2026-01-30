|
Hino Motors verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Hino Motors veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 14,07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hino Motors -79,720 JPY je Aktie verdient.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 432,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 398,38 Milliarden JPY.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
